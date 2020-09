Roller Bike Parade strijkt komende week dan toch neer in Hasselt Giulia Latinne

18 september 2020

15u02 0 Hasselt Goed nieuws voor de liefhebbers van de Roller Bike Parade, want dat zal nu op 22 september en 6 oktober toch doorgaan in Hasselt. Het evenement werd eerder in de zomervakantie geschrapt door de coronacrisis, maar daar komt nu verandering in. Zo kunnen deelnemers binnenkort kiezen uit een coronaveilige route van 5 of 20 kilometer doorheen de stad.

Op dinsdag 22 september kunnen de rolschaatsliefhebbers dan toch deelnemen aan de Roller Bike Parade, vertrekkende op het Kolonel Dusartplein. De deelnemers kunnen tussen de route van 5 of 20 kilometer kiezen en zullen een lus doorheen de stad maken. Coronaveilig, weliswaar. “We registeren de deelnemers in het kader van contact tracing en laten maximaal 300 mensen toe”, vertelt Schepen van sport Habib El Ouakili. “Dat controleren we door bij de vertrek- en aankomstplaats aan ‘crowd control’ te doen. Daarbovenop is het verplicht om een mondmasker te dragen bij aankomst, vertrek en pauzes. De anderehalve meter moeten bezoekers ook tussen de verschillende bubbels garanderen.”

Zoals bij elke activiteit een resem van coronamaatregelen dus, maar El Ouakili is vooral blij dat het evenement toch kan doorgaan na het uitstel in de zomervakantie. “We zijn opgelucht dat we de gezonde mix van sport en sociale interactie alsnog naar de Hasselaren kunnen brengen, zeker in deze soms lastige tijden”, aldus El Ouakili.