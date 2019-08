Roemeen (43) krijgt drie maanden cel voor masturberen in het openbaar BVDH

05 augustus 2019

11u39 0

Een 43-jarige Roemeen krijgt een celstraf van drie maanden nadat hij op 30 juni 2017 in Hasselt masturbeerde in het openbaar. Dat gebeurde op klaarlichte dag. Een vrouw zag hem tijdens de feiten bezig in de buurt van een fietspad en kon hem achteraf als getuige beschrijven. De feiten zijn volgens de rechtbank bewezen en zijn ernstig, gelet op de impact op het veiligheidsgevoel van de gemeenschap. De beklaagde gaf verstek voor de behandeling en krijgt eveneens een geldboete van 480 euro.