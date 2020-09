Ring Rond Hasselt: ook Jee Kast wandelt zaterdag mee voor klimaat Giulia Latinne

25 september 2020

16u17 2 Hasselt Voor maar liefst de negentiende keer wandelt burgerorganisatie ‘De Ring’ zaterdag 26 september rond de kleine kring van Hasselt voor het klimaat. Ook Hasselts woordkunstenaar Jee Kast doet dit weekend voor de eerste keer mee.

Het voorbije weekend wandelde ‘De Ring’ nog in Hasselt om de overwinning van De Groene Delle te vieren, en ook zaterdag wordt de stille mars voor het klimaat gehouden. Hasselts woordkunstenaar Joost ‘Jee Kast’ Stockx wandelt voor de eerste keer mee op uitnodiging en draagt om 16 uur een nieuw gedicht voor op het Kolonel Dusartplein.

“Aandacht voor het klimaat lijkt wat stilgevallen in tijden van corona en daarom wandelt ‘De Ring’ elk weekend om een blijvend signaal uit te sturen naar het beleid”, vertelt Jee Kast. “Omdat de organisatie op zoek was naar iemand om hun verhaal en gevoelens te verwoorden, doe ik dit weekend mee. We moeten allemaal blijven stilstaan bij de klimaatcrisis, maar ook bij andere maatschappelijke onderwerpen zoals sociale gelijkheid waar ‘De Ring’ en ik ook dit weekend meer aandacht aan geven”, aldus Jee Kast.

De Ring start zaterdag 26 september de wekelijkse klimaatwandeling rond de kleine ring in Hasselt om 15 uur aan het Kolonel Dusartplein.