Revival bij Limburgse starters: “Voor het eerst sinds de coronacrisis is het aantal starters terug toegenomen” Dirk Selis

29 juli 2020

13u09 0 Hasselt De maandelijkse conjunctuurbarometer van Voka – Kamer van Koophandel merkt een revival bij de Limburgse starters. Voor het eerst sinds de coronacrisis is het aantal starters terug toegenomen.

“April was met de lockdown een logisch dieptepunt voor de registratie van nieuwe starters”, zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten van Voka. “In mei zagen we de eerste tekenen van een heropflakkering en in juni lijkt de kar helemaal te keren. Het aantal starters ligt in juni 2020 zelfs bijna een derde (29,6%) hoger dan juni 2019. De eerste jaarhelft van 2020 zit nog niet op het niveau van 2019 maar blijft wel op een hoger niveau dan de voorgaande jaren.”

Uitgesteld gedrag

Een reden voor deze revival hebben ze bij Voka niet meteen. “We hebben wel de indruk dat de revival van het aantal starters in juni eerder te wijten is aan uitgesteld gedrag van de voorbije maanden dan dit echt al gaan wijten aan een complete heropleving. Enig overdreven enthousiasme is dus nog niet voor deze maand maar er is enigszins hoop”, besluit Voka-adviseur Ellen Olislagers.