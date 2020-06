Hasselt

In het gloednieuwe Hasseltse stadskwartier Quartier Bleu aan de Kanaalkom kan je van een instant vakantiegevoel proeven. De restaurants langs de kade waar de plezierboten liggen aangemeerd, laten ons al flanerend wegdromen van Zuid-Europese pittoreske haventjes. De lokroep van Spaanse tapas trekt ons dan ook snel binnen in El Fuego. Lees hier meer over onze restaurantrecensies.