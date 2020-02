Restorecensie: Ogst, een culinair topadresje met originele gerechtjes

Hasselt

Hasselt heeft er sinds eind vorig jaar een éénsterrenzaak bij en dat is Ogst. Het sobere decor van het pand aan de Ridder Portmansstraat is ingericht in Scandinavische stijl. De sfeer mag er dan losjes zijn, maar het eten is er top. Die combinatie kon ons wel bekoren.