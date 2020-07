Hasselt

Na drie maanden lockdown de Limburgse horeca induiken én tegelijk Quartier Bleu in Hasselt checken. Het bleek de ideale reden om de vernieuwde kade aan de kanaalkom af te wandelen. Horecazaken bij de vleet trouwens. Wij stapten BLEND by Rauw binnen. Lees hier meer over onze restaurantrecensies.