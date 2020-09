Hasselt

“De gezamenlijke droom van Jaume Soler en Anne-Sophie Breysem”. Zo wordt restaurant Ansoler aan de Maastrichtersteenweg omschreven. In 2018 stapte het duo over van De Kwizien om hun eigen restaurant te openen. We brachten een bezoekje en stelden met gevulde maag vast dat de droom stilaan werkelijkheid wordt. Lees hier meer over onze restaurantrecensies.