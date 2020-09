Hasselt

Op de Corda Campus in Hasselt kan je niet alleen netwerken of een stapje in het bedrijfsleven zetten, maar ook culinair genieten. Dat wordt toch gezegd van Het Cordaat, een restaurant dat tussen de parking en de inkomhal ligt. Wij reserveerden een plaatsje, gingen langs en hadden achteraf beter een hemd aangetrokken. Meer recensies lees je in ons dossier