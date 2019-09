Resterende maaltijden van PXL nu verkrijgbaar via Too Good To Go Dirk Selis

12 september 2019

15u28 1 Hasselt Vanaf donderdag kunnen we de onverkochte maaltijden van de drie PXL-restaurants in Hasselt en Diepenbeek bestellen via de Too Good To Go-app. PXL Catering en Too Good To Go slaan de handen in elkaar en schakelen zo alweer een versnelling hoger in de strijd tegen voedselverspilling.

“Lekker eten hoort op een bord, niet in de vuilnisbak!” Volgens deze filosofie biedt Too Good To Go aan iedereen de kans om mee te strijden tegen voedselverspilling. De gratis en eenvoudige applicatie brengt handelaars in contact met particulieren die nog graag hun dagverse overschotjes kopen. De gebruikers van de app zoeken deelnemende partners in de buurt, bestellen een verrassingspakketje samengesteld met de overschotjes van de dag, betalen hier een klein prijsje voor en halen met eigen verpakking hun portie af op het uur dat de handelaar heeft aangeduid.

Anderhalf miljoen maaltijden redden

Hogeschool PXL doet de uitbating van haar studentenrestaurants al sinds jaar en dag in eigen beheer. “In onze restaurants bieden we gezonde en smaakvolle maaltijden aan voor de 9.000 studenten van Hogeschool PXL samen met de docenten en bezoekers van ons congrescentrum”, vertelt Rudy Rampelberg van PXL-Catering. “Met deze samenwerking verkleinen we niet alleen de afvalberg, maar zetten we ook aan tot bewust en duurzaam consumeren.” Jonas Mallisse, oprichter van Too Good To Go in België, is enthousiast over deze nieuwe samenwerking: “We willen dit jaar met Too Good To Go anderhalf miljoen maaltijden redden. Samenwerken met PXL Catering draagt uiteraard bij tot dit doel, en wel op grote schaal. Samen zullen we ervoor zorgen dat het voedsel van de studentenrestaurants terechtkomt waarvoor het bestemd is, namelijk op een bord en niet in de vuilnisbak. Bij de resto’s van PXL-Catering kan je je verwachten aan heerlijke, kwalitatieve maaltijden die bestaan uit soep, een warme dagschotel, verse groenten en een dessert.”