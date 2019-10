Restauratiepremie voor dakwerken pand Koloniale Waren en Huis Hoste Lien Vande Kerkhof

16 oktober 2019

08u00 0 Hasselt Stad Hasselt voorziet een premie van 82.000 euro voor dringende restauratiewerken aan pand Koloniale Waren en Huis Hoste. “Deze werken moet de culturele rol van beide panden garanderen. De site kan zo na jaren van verval uitgroeien tot een plek waar ontluikend talent kansen krijgt om zich te ontwikkelen”, zegt schepen van cultuur Joost Venken.

“Ons verleden, zoals gevat in het Hasseltse erfgoed, mag niet verloren gaan voor de volgende generatie. We kijken daarvoor ook nadrukkelijk naar de invulling", zegt Venken. Vandaag is het pand op de Koningin Astridlaan, net als het naastgelegen Huis Hoste, eigendom van vzw Kunstencentrum België. Het werd in 1931 gebouwd naar een ontwerp van architect Arthur Baar en deed het jarenlang dienst als magazijn voor de firma ‘Koloniale Waren Janssens en Gilissen’.

Restauratiepremie

“De Vlaamse regering kende om die reden in de vorige beleidsperiode al een restauratiepremie van 1,48 miljoen euro toe aan de vzw om de teloorgang van deze panden te stoppen”, zegt schepen van Gebouwen Laurence Libert. “Om de nodige dakwerken uit te voeren aan beide gebouwen keert het Vlaams gewest nu een premie uit van 349.000 euro. Ook als stad dragen wij de nodige middelen hiervoor bij. Zo voorzien we een restauratiepremie van 82.000 euro inclusief btw.”