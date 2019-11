Restaurant OGST in Hasselt heeft eerste Michelin-ster beet Erik De Troyer

18 november 2019

Hasselt heeft er een nieuwe Michelin-ster bij. Zopas kreeg restauran OGST in de Ridder Portmansstraat een eerste ster bij de uitreiking van de prijzen in Gent. Chef Sebastien Wygaerts kwam de prijs ophalen. (Later meer).