Restaurant Figaro Dirk Selis

23 mei 2019

17u55 0 Hasselt Restaurant Figaro van chef Jacques Colemont in de Mombeekdreef krijgt al 50 jaar de fine fleur over de vloer. De 73-jarige Colemont was één van de eerste leerlingen van die andere meester, Roger Souvereyns. Willy Claes speelde er piano, Stevaert kwam er in de prachtige tuin filosoferen. Koningin Mathilde komt er lunchen. Hoog tijd dat uw krant er de benen onder tafel schuift.

We starten met enkele hapjes die het midden houden tussen de klassieke basis en hedendaagse verfijning. Het subtiel smakende kroketje met Comtékaas, het pasteitje van kwartel met portogelei en de wulk met een kerriemayonaise verwennen al meteen onze smaakpapillen. Het is nog maar een voorproefje van wat nog komen zal.

Lekkere wijnen

Hierna volgen een ijskoude aspergesoep, een parelpasta met langoustine, sint-jakobsvruchten in een coulis van waterkers en een Anjouduifje met ganzenlever en wortelgroenten. Tussendoor proeven we ook nog even van een assortimentje van Franse hoevekaas en we sluiten af met de chocoladefantasie van de Chef. Er komen twee wijnen op tafel. Een schitterende chardonnay uit het enkele kilometers verder gelegen Gors-Op-Leeuw. Een Clos d’ Opleeuw gemaakt door de Haspengouwse Peter Colemont, een neef van Jacques. De rode wijn komt uit Spanje. Het etiket valt op: het getal pi staat erop, dat moet de precisie van de wijnmaker Bodegas Langa symboliseren. De smaak is vol, zijdezacht en rond door de mooi gerijpte tannines.

Metier

In alles proef je het metier van de klassiek geschoolde chef. Kortom, Figaro is een blijvend ijkpunt in culinair Limburg.