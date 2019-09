Renovatiewerken panden Kolionale Waren en Huis Hoste gaan eindelijk van start Lien Vande Kerkhof

03 september 2019

18u02 0 Hasselt De renovatiewerken van de panden Koloniale Waren en Huis Hoste langs de Koningin Astridlaan in Hasselt, twee beschermde panden, gaan op 23 september eindelijk van start. Beide panden zijn intussen al meer dan tien jaar in het bezit van vzw Kunstencentrum België.

Culturele activiteiten

Schepen van cultuur Joost Venken is blij met de start van renovatiewerken. “Als stadsbestuur zullen wij vzw Kunstencentrum België zo goed als mogelijk steunen en faciliteren bij de start van de renovatiewerken. We willen dat het kunstencentrum weer de grote spelen van weleer wordt. In 2015 greep de vzw immers net naast subsidies in het kader van het kunstendecreet. Sindsdien viel de werking van de vzw een beetje stil. In die periode - tot nu - is er gezocht naar een toekomstplan voor de gebouwen. Recent vatte de nieuwe Raad van Bestuur de koe bij de horens en werden er nieuwe subsidies aangevraagd via het Agentschap Ontroerend Erfgoed Vlaanderen. Maar er werd ook aangeklopt bij de minister van cultuur voor subsidies via het Fonds voor Culturele Infrastructuur. Eigenlijk worden de renovatiewerken dus volledig gefinancierd door Vlaanderen. Wat wij er als Hasselt dan mee te maken hebben? Minister Gatz heeft de Stad Hasselt een tijdje terug om advies gevraagd. Uiteraard willen wij maar al te graag dat er middelen naar de vzw gaan zodat er in beide gebouwen culturele activiteiten kunnen worden ontwikkeld. Ons speerpunt daarbij is inzetten op kansen voor startende kunstenaars. We zullen zeker nog samen rond de tafel zitten en zijn verheugd dat de werken in september aanvatten.”

De Smaak van De Keyser

Beide gebouwen hebben een rijke geschiedenis. Nadat de unieke modernistische gebouwen van de Brugse architect Huib Hoste in 2003 beschermd werden als monument werd het Huis Hoste in 2006 gekocht door Kunstencentrum Belgie. In 2009 werd met de hulp van Limburg Sterk Merk en de Stad Hasselt het aanpalende pand Koloniale Waren gekocht. In 2008 fungeerden de panden nog als decor voor de bekende Eén-reeks ‘De Smaak van De Keyser’. Veel verder terug in de tijd, tussen het jaar 1926 en 1977, deden ze dienst als import-, verwerkings- en distributiebedrijf dat buurtwinkels bevoorraadde tot de firma Janssens & Gilissen haar activiteiten stop zette.