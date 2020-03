Reisorganisatie stuurt skiërs mail: ‘Mogelijk zat u in de bus met corona-patiënt’ Emily Nees

03 maart 2020

14u12 2 Hasselt Reisorganisatie Flanders Ski heeft een mail uitgestuurd naar haar klanten om te laten weten dat een skiër die via de organisatie reisde, besmet is met het coronavirus. De persoon keerde zondag terug naar huis met een bus. Daarop bevonden zich mogelijk ook enkele Limburgers.

Flanders Ski laat via een e-mail weten dat één van hun reizigers is gevat door het coronavirus. De skiër nam zondag de bus in Oostenrijk om huiswaarts te keren. Daarop zaten mogelijk ook enkele Limburgers. De maatschappij vraagt daarom om extra waakzaam te zijn en te letten op symptomen. Een bijgevoegde brief van Agentschap Zorg en Gezondheid informeert hoe de reizigers best omgaan met dit nieuws.