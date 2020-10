Regering belooft 56 hectare nieuwe landbouwgrond in Hasselt en Nieuwerkerken Giulia Latinne

12 oktober 2020

19u25 0 Hasselt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir wil tegen 2024 zo’n 4.000 hectare extra bos realiseren in Vlaanderen, en daar horen Hasselt en Nieuwerkerken ook bij. Zo koopt Natuur en Bos nu alvast 56 hectare landbouwgrond aan in de twee gemeenten.

Ook deze maand maakt de Vlaamse regering werk van een groene omgeving. Zo kocht ze een landbouwgrond van 27 hectaren aan in het wandelgebied Herkenrodebossen, tegen de Diestersteenweg in Kermt. Die grond wordt volgend jaar beplant en zal bevorderlijk zijn voor zeldzame populaties zoals de hazelmuis en de bosvleermuis. Daarnaast wordt er ook gedacht aan de uitbreiding van houtkanten, poelen en bloemrijke landschapselementen voor soorten als boomkikker. Ook het huidige wandelnetwerk van de Herkenrodebossen krijgt mogelijks een uitbreiding.

Mentale welzijn

Daarbovenop voegt de regering een aaneengesloten blok van 29 hectare akker en 20 hectare bos toe voor bebossing aan het Kasteel van Wijer, op de grens tussen Nieuwerkerken en Hasselt. Het al aanwezige bos wordt opnieuw opengesteld voor wandelaars. “Zo willen we gans Vlaanderen groener maken”, zegt Vlaams minister Natuur Zuhal Demir (N-VA). “Met deze aankopen realiseren we nu ook in Haspengouw toegankelijke, nieuwe natuur. Dat is cruciaal, want tijdens de coronacrisis hebben we allemaal gemerkt hoe waardevol de nabijheid van natuur is voor ons mentale welzijn. Of het nu om te ontspannen of te sporten is”, aldus Demir.