Regen houdt Limburg niet binnen: dertigste editie van Hasseltse Jeneverfeesten lokt tienduizenden mensen Dirk Selis

20 oktober 2019

17u18 0 Hasselt De weergoden waren zeker op zondag de dertigste editie van de Jeneverfeesten minder gunstig gezind. Maar dat lieten de ruim 40.000 bezoekers op zaterdag niet aan hun hart komen. “Maar goed dat we die asfalt gelegd hebben, het zou nogal een modderpoel geweest zijn”, geeft burgemeester Steven Vandeput zijn criticasters van eerder deze week lik op stuk.

Ruim 50 artiesten en groepen, en 200 voorstellingen en attracties vulden op zaterdag en zondag de straten en pleinen, musea en onvermoede locaties voor deze dertigste editie. Straattheater, dans, muziek, en producties met een hoog doe-gehalte. De beste Hasseltse topchefs sloegen de handen, potten en pannen in elkaar op de site van het Begijnhof om de bezoeker culinair te verrassen. Burgemeester Steven Vandeput (N-VA) blikt tevreden terug. Eerder deze week kreeg hij wat kritiek om dat hij op de werfzone rond de Grote Markt een laag asfalt aanbracht. Onder meer om er de grote tent te kunnen plaatsen voor de Jeneverfeesten van dit weekend. Verkwisting vonden sommige Hasselaren. “Ondanks het weer hebben we weer een goeie editie van de Jeneverfeesten achter de rug. Het valt me op dat heel wat jongen mensen terug de weg naar onze stad vonden. De inspanningen die we de voorbije maanden geleverd hebben, beginnen op te brengen. Hasselt begint terug te bruisen, of beter te borrelen.”

Meer dan 100 nationaliteiten

Rotary club Hasselt-Herckenrode is een vaste waarde op de Jeneverfeesten. De serviceclub is met hun stand traditioneel terug te vinden aan het Jeneverplein tegenover het Jenevermuseum. De opbrengsten van een weekend hard werken gaan naar het goede doel. Jeroen Bloemen, voorzitter van de Jenevercommissie van Rotary club Hasselt-Herckenrode is zeer tevreden met de opkomst. “Zaterdag was er een onverwachts een zeer goede opkomst, vooral dankzij de uitstekende programmatie van de Stad Hasselt. Zondag gooide de regenbuien roet in het eten. Op de stand van de Rotary hadden we dit jaar een levensgrote wereldkaart opgehangen. We riepen iedereen met een buitenlands paspoort op om zijn of haar vlag te komen planten op onze wereldkaart. Elke vlag was goed voor 100 euro voor het goede doel. Het leek ons heel ambitieus om de lat op 100 nationaliteiten te leggen, maar daar zijn we vlot overgegaan. Het was een totale verrassing om te zien dat er mensen van over de hele wereld aanwezig waren in Hasselt: Zuid-Korea, Rusland, Brazilië of Zuid-Afrika, we hebben ze allemaal zien passeren. En gek genoeg, op de eerste Nederlander hebben we echt uren moeten wachten.”