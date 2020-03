Recyclageparken sluiten officieel na overrompeling Emelie Wojcik

17 maart 2020

12u02 0 Hasselt Nadat Limburg.net dinsdagochtend aankondigde om het maximumaantal voertuigen in recyclageparken te beperken, besloot Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) even later om alle recyclageparken te sluiten. Hiermee wordt een overrompeling van bezoekers in de parken vermeden.

“Net als zaterdag is er een overrompeling in de recyclageparken van Limburg.net”, zegt Ilse Luypaerts, woordvoerster van Limburg.net. “Ondanks de oproep om alleen de hoogstnoodzakelijke verplaatsingen te doen, staan er vandaag ellenlange wachtrijen aan alle parken van Limburg.net. In normale omstandigheden kan in het recyclagepark de afstand van anderhalve meter goed gerespecteerd worden, maar omdat we nu een abnormale drukte zien, is ingrijpen nodig”, zegt Luypaerts. “Door de beperking van het maximumaantal voertuigen riskeren de wachttijden hoog op te lopen. Limburg.net roept dus nogmaals op om niet naar het park te komen, als dit niet noodzakelijk is. We vragen de mensen die absoluut wel moeten komen, om afstand te houden en de nodige hygiënische maatregelen te nemen om verdere besmetting met het coronavirus te voorkomen.”

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) merkte echter op dat die richtlijnen door velen moeilijk gevolgd werden. “Blijf thuis tenzij het niet anders kan. Dat geldt dus ook voor bezoeken aan het containerpark. Als we de verdere verspreiding van het coronavirus zo sterk mogelijk willen afremmen, is de algemene sluiting van de Vlaamse recyclageparken noodzakelijk. We wachten dan ook niet tot morgen. Ik roep de bevolking op om niet meer te vertrekken richting het recyclagepark. Deze namiddag zijn ze dicht”, stelt Demir.