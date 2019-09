Rector UHasselt slaat terug: “Hoe lang gaan we onze jongeren nog in de kou laten staan?” Dirk Selis

19 september 2019

15u49 0 Hasselt Donderdag vond de traditionele academische opening van UHasselt en Hogeschool PXL plaats. Het was vooral uitkijken naar de laatste speech van rector Luc De Schepper. De Schepper is boos op de Limburgse toppolitici omdat zij de UHasselt aan de Vlaamse onderhandelingstafel verloochenen ten voordele van de Leuvense associatie.

Op de Vlaamse onderhandelingstafel ligt de vraag van de Universiteit Hasselt voor twaalf nieuwe opleidingen. “Hoeveel we er echt gaan krijgen? Nul, zo hoor ik”, liet rector Luc De Schepper zich aan het begin van de week ontvallen. Dit voorjaar hebben zowel de Limburgse politici als alle sociale partners zich achter het plan geschaard. Vooral CD&V en N-VA zouden niet te hard aan de kar van de UHasselt willen trekken. “In onze provincie zijn er nog veel te veel Limburgse jongeren die de weg naar de universiteit niet vinden. Hoe lang gaan we hen nog in de kou laten staan?” Met die oproep tijdens de Academische Openingszitting van UHasselt zette rector Luc De Schepper de noodzaak van het groeiplan nog eens kracht bij. “Het is geen project dat morgen kant en klaar moet zijn, maar een uitgebalanceerd groeiproject dat zich uitstrekt over een periode van 10 jaar. En daar blijven wij in geloven. Wij geven niet op, en blijven strijden voor wat deze regio nodig heeft.”

Nieuwe opleiding noodzakelijk

De rector reageerde in zijn speech ook op de geruchten dat UHasselt zich tevreden moet stellen met slechts twee opleidingen, Materiomics en Health Care Engineering. “Twee unieke, Engelse masteropleidingen waarmee we zonder twijfel een voortrekkersrol opnemen en UHasselt en onze regio op de wereldkaart zetten. Maar als we een échte impact willen, dan moeten we nog sterker groeien. Eenmaal die studenten hier binnenstappen, gaat de wereld voor hen open. Maar ze moeten wel eerst de ingang vinden zonder over de drempel te struikelen.”

Meer dan 135 nationaliteiten

Internationalisering stond centraal tijdens deze academische openingszitting. “UHasselt verwelkomt meer dan 135 nationaliteiten onder haar studenten en personeelsleden. Het afgelopen academiejaar studeerden er 911 internationale studenten aan onze universiteit, goed voor 15 procent van het totaal”, zegt de rector. “Ik ben dan ook ontzettend blij en fier dat onze internationale uitstraling groeit. Want voor UHasselt is internationalisering geen nieuwe focus of radicale ommezwaai. Van hieruit bouwen we bruggen naar de hele wereld. En we nodigen u van harte uit om samen met ons mee bruggen te slaan, grenzen te verleggen en nieuwe horizonten en opportuniteiten te verkennen.”