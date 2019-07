Recordaantal Limburgse bedrijven werkt aan duurzaamheid: VN-certificaat op komst voor 13 Limburgse bedrijven Dirk Selis

08 juli 2019

09u18 0 Hasselt Dit jaar heeft Voka – Kamer van Koophandel Limburg een recordaantal van 32 Limburgse ondernemingen begeleid in hun transitie naar duurzaam ondernemen. Volgend jaar kunnen dertien Limburgse bedrijven zelfs het internationaal VN-certificaat voor duurzaam ondernemen behalen. “Ook ondernemers nemen hun verantwoordelijkheid in de transitie naar meer duurzaamheid”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Het Voka Charter Duurzaam ondernemen biedt ondernemingen, ongeacht sector of grootte, de mogelijkheid om het concept van duurzaam ondernemen ook praktisch implementeerbaar te maken binnen de eigen organisatie. Via een actieplan op maat worden voor ieder bedrijf concrete initiatieven op poten gezet om op een meer verantwoorde manier te ondernemen.

Erkenning door Verenigde Naties

Al deze initiatieven zijn te linken aan één van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Een goede jaarbeoordeling door onafhankelijke deskundigen levert een jaarcertificaat van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen op. Wanneer de eindbalans na drie jaar positief is, krijgen de ondernemingen het officiële VN-Charter Duurzaam Ondernemen. Volgend jaar zullen de eerste Limburgse bedrijven aanspraak maken op het VN-Charter. Dertien bedrijven hebben dan het driejarig traject succesvol afgesloten. “We zijn opgetogen dat deze dertien trendsetters ook navolging hebben gekregen, want vandaag zitten er 32 bedrijven in het begeleidingstraject”, zegt Johann Leten. “Dit charter is een unieke tool om resultaatgericht en continu optimaliserend aan duurzaam ondernemen te werken. Het universele kader van de SDG’s vormt een onderbouwde basis van waaruit ondernemingen écht het verschil kunnen maken. Met deze begeleiding blijven we ook ons Strategisch Actieplan Limburg tot de Vierde Orde (SALVO) verder zetten”, besluit hij.