Recordaantal griepvaccinaties bij het personeel van Jessa Ziekenuis EWH

08 november 2019

17u55 0 Hasselt Dit najaar laat maar liefst 67% van het ziekenhuispersoneel van het Jessa Ziekenhuis zich vaccineren tegen de griep. Dat is het hoogste percentage ooit. Het personeel wil hiermee vooral inzetten op de patiëntveiligheid.

Alle campussen van het Jessa Ziekenhuis hebben een aandeel in dit hoge percentage griepvaccinaties. Enkele afdelingen doen het echter nog beter dan het gemiddelde percentage. Zo bereikt het Kankercentrum een percentage van maar liefst 86% en geven ook de afdelingen materniteit en kindergeneeskunde met 83% het goede voorbeeld.

Ook het personeel dat niet rechtstreeks in contact komt met patiënten wordt opgeroepen om zich te laten vaccineren. Griep is immers een onderschat virus dat nog steeds jaars slachtoffers eist. Bovendien hebben alle medewerkers van een ziekenhuis bij een griepuitbraak maar liefst 60% kans op besmetting. Dat is veel meer dan een gemiddeld gezond persoon.