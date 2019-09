Reconstructie van moord op voorzitter van VZW Goed RTZ

26 september 2019

13u09 0 Hasselt De politie heeft donderdagochtend een reconstructie gehouden van de moord op de 56-jarige Han Van Wordragen uit Hasselt. Hij werd een jaar geleden om het leven gebracht door twee mannen met een verslavingsprobleem. Hij had het tweetal tijdelijk opgevangen in zijn woning aan de Salvatorstraat.

Maar op 27 september 2018 vond een arbeider zijn levenloze lichaam plots terug in een gracht op het bedrijventerrein Ekkelgaarden, net naast de E313. Hij was bezig met het ruimen van de grachten op het terrein. De geschrokken arbeider sloeg meteen alarm bij de hulpdiensten. Die snelden naar het afgelegen straatje tussen de snelweg en het bedrijventerrein. Het was duidelijk dat de man al even overleden was. De hele omgeving werd afgezet en ook de federale gerechtelijke politie, een wetsdokter en het gerechtelijk labo kwamen naar het bedrijventerrein voor een uitgebreid sporenonderzoek.

Enkele buurtbewoners, veel fietsers en wandelaars waren voordien nog door het straatje gereden. Maar geen van hen had het slachtoffer zien liggen. Het bleek te gaan om de 56-jarige Han Van Wordragen uit Hasselt. Gelet op zijn verwondingen aan het bovenlichaam werd een onderzoek geopend voor moord. Nog diezelfde dag werden al een aantal verdachten gearresteerd.

Han was de voorzitter van ‘vzw Goed’, en hij ving in die hoedanigheid mannen met een verslaving op. Twee twintigers in het huis maakten het echter geregeld erg bont en daarom wilde Van Wordragen hen uit zijn huis zetten. De twee besloten echter wraak te nemen. Ze sloegen hem in elkaar en brachten hem naar de afgelegen locatie op het bedrijventerrein. Daar werd hij uiteindelijk gewurgd en neergestoken. Met een reconstructie hoopt het Parket meer zicht te krijgen op de tragische feiten.