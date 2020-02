Rechtszaak Stijn Stijnen uitgesteld omdat advocaat Van Steenbrugge in buitenland zit na euthanasieproces Birger Vandael

06 februari 2020

10u11 1 Hasselt In de correctionele rechtbank van Hasselt stond vandaag de zaak rond voormalig Rode Duivel Stijn Stijnen op de agenda. De zaak werd echter uitgesteld omdat meester Walter Van Steenbrugge in het buitenland zit. “Het euthanasieproces in Gent zou normaal één week duren, maar liep uit”, vertelde een medewerker van de topadvocaat.

Anno 2012 wierp Stijnen zich op als de redder van het noodlijdende Sporting Hasselt. Hij zorgde voor een financiële injectie en werd voorzitter van de club. In november 2015 vroeg hij ondernemer Bart Casters om die rol over te nemen. Stijnen zou zich focussen op het sportieve aspect en werd trainer bij de club. Die periode ontstonden er strubbelingen tussen de twee, met een ontslag van Stijnen als gevolg. Die strooide volgens de leden van Sporting Hasselt op zijn beurt negativiteit uit over de club en bleef Casters en een bestuurslid achtervolgen omdat hij meende nog recht te hebben op een geldsom. Voor deze vermeende stalking moet de oud-doelman van onder meer Club Brugge zich verantwoorden.

Inmiddels is Stijnen succesvol trainer van amateurclub Patro Eisden. Hij redde de club eerst van de ondergang en promoveerde vervolgens naar Eerste Amateurliga. Daarin doet hij het dit jaar naar behoren en staat hij met zijn ploeg derde in de stand, met uitzicht op promotie. Stijnen kwam zelf niet naar de rechtbank vandaag.

Walter Van Steenbrugge was de voorbije weken actief in Gent in het veelbesproken proces rond de euthanasie van Tine Nys. Hij verdedigde er de uitvoerende arts Joris Van Hove. Op vrijdag 17 januari ging dit proces van start en pas twee weken later volgde het vonnis. De drie artsen, waaronder de cliënt van Van Steenbrugge, werden uiteindelijk vrijgesproken. Dat zorgde voor zichtbare opluchting bij de bekende strafpleiter, die sprak van een logische vrijspraak. “In deze heeft de jury absoluut gelijk gehad.” Hij kondigde wel aan het parlement te zullen aanschrijven waarom de openbare aanklager na 7 jaar het geweer ineens van schouder veranderde.

“Niet oké”

Door het uitlopen van het euthanasieproces, zit Van Steenbrugge vandaag nog steeds in het buitenland. “Normaal zou hij hier hebben gestaan, maar zijn planning moest worden bijgesteld. Meester Van Steenbrugge heeft Stijnen altijd bijgestaan en daarom zouden we graag hebben dat hij ook bij de behandeling aanwezig is”, stelde diens medewerker.

De rechter was niet goed gezind toen ze de zaak moest uitstellen: “Er waren zestig minuten voorzien voor deze zaak. Ik vind dit niet oké en had gehoopt dat iemand van het kantoor van Van Steenbrugge de zaak kon overnemen. De tijd dat advocaat alleen werken is immers voorbij.” Op 4 juni om 9 uur zal de rechtszaak rond Stijn Stijnen – zonder uitzondering – dan toch behandeld worden.