Rechtenstudente Amber Jans (19) is de nieuwe influencer van Hasselt Emelie Wojcik

18 december 2019

12u05 9 Hasselt Vzw Centrummangement ging eind september onder de noemer ‘Hasselt Gewijs’ op zoek naar dé socialemediagebruiker die het Hasseltse stadscentrum zou laten heropleven. Na een maandenlange blogbattle werd dinsdagavond bekendgemaakt dat Amber Jans uit Beringen, een 19-jarige studente rechten aan de UHasselt, volgens de vzw de ideale persoon is om Hasselt een jaar lang op de kaart te zetten.

Tweehonderd euro maandelijks shoptegoed, een ballonvaart en een masterclass marketing aan de Hogeschool PXL, het zijn maar enkele zaken die Amber Jans won met haar deelname aan Hasselt Gewijs. De 19-jarige studente rechten uit Beringen ontving haar prijs uit handen van schepen van Centrummanagement Rik Dehollogne (N-VA) en knuffelde meteen vol ongeloof haar moeder. “Ik moet nog even bekomen want het is toch een grote verantwoordelijkheid die ik krijg", vertelt Amber. “Ik wil aan de hand van mooie foto’s laten zien dat Hasselt een erg gezellige stad is waar in elk straatje wel iets te beleven valt.”

Hoewel de keuze voor Amber niet evident was, is het volgens schepen Dehollogne toch duidelijk waarom juist Amber tot winnares werd uitgeroepen. “Amber luisterde steeds goed naar de opdrachten en kwam bovendien opvallend creatief uit de hoek", aldus Dehollogne. “We zijn er dan ook van overtuigd dat ze met haar maandelijks shoptegoed interessante content gaat maken om de Hasseltse handelaars in de verf te zetten.”

De afgelopen maanden kregen de kandidaten allerlei opdrachten waarmee ze met foto’s, filmpjes en schrijfsels Hasselt moesten promoten. Voor de eindopdracht ontwierpen de vijf finalisten een campagnebeeld waarbij een model op een originele plek in Hasselt moest poseren in kleding van Hasseltse winkels. “Alle campagnebeelden zijn stuk voor stuk pareltjes geworden”, zegt centrummanager Christiaan Kastrop. “Het project was dan ook een succes. We hebben namelijk meer dan honderd handelaars betrokken bij ons project en ook nog eens meer dan honderdduizend mensen bereikt met de resultaten van onze opdrachten.”

Hoewel Amber met de hoofdprijs ging lopen, werd er ook een publieksprijs uitgereikt. Finaliste Femke Smets wist die prijs in de wacht te slepen doordat haar campagnebeeld de meeste likes op Facebook kreeg. Dat bereikte ze door een online strategie uit te denken. Zo wist Femke perfect hoe laat haar campagne gepost moest worden opdat het zo veel mogelijk likes zou genereren.