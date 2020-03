Rechtbanken Hasselt en Tongeren werken door, onder aangepaste omstandigheden Birger Vandael

16 maart 2020

10u25 0 Hasselt Op heel wat plaatsen in Vlaanderen wordt er momenteel thuis gewerkt of ligt de dagelijkse werking stil door het coronavirus. Dit is niet zo in de rechtbanken van Hasselt en Tongeren, waar de zittingen gewoon plaatsvinden. Er hangen wel papieren op die de rechtbankbezoekers herinneren aan de huidige maatregelen.

Afgelopen weekend werd vanuit de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg al gecommuniceerd dat alle zittingen door zouden gaan. “De rechters, griffiers, zittingsdeurwaarders en de politiediensten hebben hiervoor de nodige instructies gekregen en zullen waar nodig ingrijpen. Aan de rechtzoekende wordt gevraagd om alleen te komen (of met zijn advocaat) en partijen als kinderen of de partner thuis te laten. Bezoekers die niet als partij op een zitting worden verwacht kunnen uit de gebouwen of zittingszalen geweerd worden.”

Dagelijks geëvalueerd

Enkel op de jeugdkamers (donderdag in Hasselt, maandag in Tongeren) en op de inleidingskamers van de familierechtbank (donderdag in Hasselt, dinsdag in Tongeren) geldt een specifieke regeling.

De dienstregeling zal dag na dag geëvalueerd worden in functie van het aanwezige personeel en de naleving van de instructies inzake volksgezondheid.