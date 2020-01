Recensie: Kookpunt in Hasselt *** Redactie

20 januari 2020

17u29 0 Hasselt Eten tussen het Hemelrijk en het mooiste parkje van Hasselt is bijzonder intiem. Op die speciale plek zit restaurant Kookpunt gevestigd. Ooit was het een antiekzaak, maar vandaag is het een restaurant met een Belgische en internationale keuken.

Binnenkomen doe je niet in een grote zaal. Neen, wie Kookpunt binnen stapt komt eerst in een halletje terecht, van waaruit je één van de drie kamertjes kunt kiezen om te gaan eten. Tafelen in de voorkamer van het vijftiende-eeuwse huis? Of toch liever in de ruime kamer achteraan met een knetterende open haard? Kies maar uit! Het voelt als binnenkomen bij een gastvrij gezin. In de zomer komt daar nog het terras bij, dat uitgeeft op het 'Kadetjesplein', volgens de toeristische gidsen het mooiste pleintje van Hasselt. Wij geven ze geen ongelijk. Koukleumen - zoals deze reporter - kruipen best dicht bij elkaar, of kiezen voor een plek bij de open haard. In een vijftiende-eeuws pand is het 's winters immers niet overal even warm.

Internationale toets

Kookpunt serveert volgens haar website de Belgische keuken met een internationale toets. We luisteren naar de chef en volgen zijn weekmenu op de kaart. Keuze tussen vlees of vis blijft doorgaans wel mogelijk. Het voorgerechtje - gebrande makreel met bieten, zuurdesem, winterpostelein en kalamansi - geeft effectief een heerlijke internationale toets op je bord. Je krijgt het bijna gepresenteerd als een modern schilderijtje van Mondriaan. Heel knap gedaan, en voortreffelijk bereid.

Het hoofdgerecht is Haspengouwse ribeye voor de vleesliefhebbers, of rogvleugel voor de visfanaten. Na een gevarieerd en sierlijk voorgerecht wordt het wat soberder. Prima bereid, een beetje meer groentjes bij het vismenu of wat meer variatie was welkom geweest. Het witloof niet presenteren doordrenkt in de mosterdsaus van het vleesmenu, appreciëren wellicht wel meer mensen. Aan het einde van je lunchmenu krijg je bij Kookpunt nog een dessert. Met een lunchmenu van 29,50 euro, en een vroeg avondmenu van 35 euro is Kookpunt absoluut niet duur voor hartje Hasselt.

Onze score

Eten: 7/10

Bediening: 9/10

Comfort: 7/10

Prijzen

Voorgerecht: €15,50- €23,50

Hoofdgerecht: €24- €33,50

Nagerecht: €9,50- €13,50

Menu: €29,50 of €35

Locatie en uren

Hemelrijk 13

3500 Hasselt

011/72.79.69

www.kookpunt.be

Open van 12 tot 14 uur en van 18 tot 21.30 uur.

Gesloten op zondag, maandag en dinsdagavond.