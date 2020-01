Recensie: De Levensboom in Hasselt **** Redactie

21 januari 2020

16u22 0 Hasselt Toegegeven: we behoren bij dat deel van de Belgen dat graag eens een goed biefstukje eet. Maar volgens de klimaatwetenschappers doe je dat best niet meer te veel. Voldoende groentjes, liefst seizoensgebonden en uit eigen streek: dat is pas milieuvriendelijk. Maar is het dan nog wel lekker?

We trokken geen geitenwollensokken aan, en we parkeerden onze bakfiets niet pal voor de deur. Vegetarische restaurants hebben nog altijd een wollig en alternatief imago. Wie binnenkomt bij het 'biologisch-vegetarisch natuurvoedingsrestaurant' de 'Levensboom' in Hasselt krijgt dat imago trouwens meteen bevestigd. De vriendelijke ober ontvangt ons met lang haar in een keurig dotje. Heel fijne man was dat. Het interieur is helemaal retro, en de verf bladdert zelfs al een beetje van de muren. Maar hé, het is wel authentiek en eigenlijk best gezellig. Geen twee vorken op ons tafeltje zijn dezelfde. Ze lijken zo uit de kringloopwinkel te komen. De planken vloer, de tafeltjes en de glazen herkennen we precies ergens van Bokrijk.

Maar een mens gaat natuurlijk op de eerste plaats op restaurant om smaken te ontdekken. En eerlijk is eerlijk: we zijn zelf helemaal niet zo goed in vegetarische gerechten. Jongens, wat smaken vooral die veggieburgers uit het warenhuis meestal gortdroog. Zouden er mensen zijn die dat echt lekker vinden? Op Tripadvisor krijgt de Levensboom wel heel vaak vijf sterren en nogal lyrische recensies. En ook de uitbaters zijn wel heel poëtisch op hun menukaart. Volgens hen beïnvloedt het eten onze emoties, onze mentale kwaliteiten en ons volledige 'zijn'. We zitten hier precies bij de psycholoog. Je zou dus voor minder nieuwsgierig worden. En terecht. Bij de Levensboom kan je doorgaans kiezen uit twee hoofdschotels, en dat zorgt telkens voor goed gevulde borden met een halve groentetuin onder je neus. We moeten bijna een encyclopedie raadplegen om ze allemaal te kunnen benoemen. Van droge burgers is hier geen sprake. Het geheim zit kennelijk in de dressing en de sausjes. Zelfs de drankje zijn bijzonder. Geen Fanta en cola , maar wel zelfgemaakte vlierbessenlimonade. Zijn we overtuigde veganisten of vegetariër geworden na ons bezoek aan de Levensboom in Hasselt? Neen, dat niet. Hebben ze hier bewezen dat een menu zonder vlees ook compleet kan zijn? Dat mag je absoluut wel zo stellen.

Onze score

Eten: 9/10

Bediening: 9/10

Comfort: 7/10

Locatie en uren

Leopoldplein 44, 3500 Hasselt

011/22.64.00

info@restaurant- delevensboom.be

Open van woensdag tot zaterdag

Prijzen

Voorgerecht: vanaf 5,5 euro

Hoofdgerecht: vanaf 16,5 euro

Nagerecht: vanaf 6,5 euro