Realtime infoscherm voor veertien Limburgse haltes BVDH

22 juni 2019

11u50 0 Hasselt De Lijn begint eind dit jaar aan de installatie van nieuwe schermen voor realtime reisinformatie. Dat levert veertien exemplaren op voor onze provincie. Deze komen aan veelgebruikte haltes en zullen het lijnnummer, de bestemming en de wachttijd tonen.

In totaal breidt De Lijn uit met zeventig procent, goed voor 280 haltes. Het gaat om een investering van 2,7 miljoen euro om reizigers aan meer haltes accurate reisinfo te geven. De schermen van leverancier Axentia zijn ook te vinden op het Brusselse openbaarvervoernet van de MIVB. De displays tonen de doorkomsttijd op basis van de gps-positie van de bus en zijn dus zeer betrouwbaar. LCD-technologie zorgt in alle weersomstandigheden voor goed leesbare informatie en een beperkt energieverbruik. Afhankelijk van de grootte van de halte en het aantal bussen dat er per uur passeert, wordt een scherm met drie of vijf tekstregels geplaatst.

Geen aansluiting op elektriciteitsnet nodig

De nieuwe schermen werken op batterijen. Zo moet de straat niet worden opengelegd voor de aansluiting op het lichtnet. Doordat de informatie op de schermen wordt aangeleverd via het mobiele 3G- of 4G-netwerk, zijn er evenmin kabels nodig voor de datacommunicatie.

De komende vier jaar heeft De Lijn budget voorzien voor bijna 1000 bijkomende schermen over heel Vlaanderen. De 280 schermen zijn daarvan de eerste schijf. In een volgende fase komen er mogelijk nog eens 710 schermen bij. Alles samen gaat het om een investering van 2,7 miljoen euro.