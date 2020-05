Radiozender Joe heet maandag ‘Anja’: Hasseltse kassierster wordt in de bloemetjes gezet Emelie Wojcik

04 mei 2020

06u00 0 Hasselt Radiozender Joe wil deze week een welgemeende ‘merci’ zeggen aan iedereen die zijn of haar steentje bijdraagt tijdens de coronacrisis. Om de helden te eren die het land draaiende houden, verandert de zender vanaf maandag 4 mei elke dag van naam. Maandag valt die eer meteen te beurt aan de Hasseltse kassierster Anja Gelders.

De 51-jarige goedlachse Anja staat al sinds 2014 achter de kassa in de Albert Heijn. Eerst in de vestiging in Genk, momenteel in Hasselt. “Een tijdje geleden stond Anke Buckinx, het bekende Hasseltse Joe-gezicht, aan mijn kassa”, vertelt Anja. “We hadden allebei handschoenen aan, Anke had er zelfs met luipaardmotief. Het leek wel alsof we in een slechte film meespeelden. We hebben goed gelachen! De volgende dag hoorde ik van anderen dat Anke ons gesprek op de radio had vermeld. Niet veel later werd ik door de medewerkers van Joe gecontacteerd met de vraag of ik de volledige voedingsindustrie een dagje zou willen vertegenwoordigen als coronaheld. Natuurlijk wilde ik dat, wat een eer!”

Anja is net zoals velen van haar collega’s tijdens de coronacrisis blijven werken. “Ik heb altijd gezegd dat het lot wel zal bepalen of ik de ziekte krijg of niet. Maar bij mij is het glas altijd halfvol”, lacht de kassierster. “Uiteindelijk is voeding een basisvereiste en is het belangrijk dat in deze tijden de supermarkt gewoon kan blijven draaien. Ik ben blij dat ik alsnog kan helpen, al gebeurt dat van achter een plexiwand.”

Toiletpapier

Ondanks het eindeloze enthousiasme van Anja heeft ze enkele heftige weken achter de rug. “De eerste week verliep echt moeizaam. De klanten waren in paniek. Ze begonnen te hamsteren en waren niet altijd even vriendelijk tegen elkaar. Dan was er nog het mysterie van het toiletpapier”, lacht Anja. “Ik snap echt niet waarom mensen dat zo massaal hebben gekocht. Het virus slaat toch niet op je darmen? De aankoop van pasta en rijst kan ik begrijpen, maar toiletpapier? Nee, dat blijft een groot raadsel!”

“Momenteel is de sfeer in de winkel terug losser. Klanten hebben minder schrik en respecteren de afstands- en hygiëneregels. Het is weer aangenaam vertoeven achter mijn kassa. Ik geloof dan ook echt dat ik met een vriendelijke glimlach en een babbeltje echt een verschil kan maken in deze tijden. Voor sommigen zijn die twee woorden met mij het enige sociale contact dat ze nog hebben. Het doet me veel plezier dat ik hen dat nog kan geven.”