Raadkamerzitting rond Reuzegom brengt geen duidelijkheid over nieuwe timing

Hasselt

Vandaag zou de raadkamer van Hasselt zich normaal gezien gebogen hebben over de mogelijke doorverwijzing van achttien ex-leden van studentenclub Reuzegom. Er werd echter vastgesteld dat een verzoekschrift werd ingediend met oog op bijkomend onderzoek. “Het is onmogelijk om uitspraken te doen over de nieuwe timing", vertelt advocaat Pieter Helsen, die één van de clubleden verdedigt.