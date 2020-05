Quartier Bleu verwelkomt steeds meer winkels Emelie Wojcik

15 mei 2020

11u20 0 Hasselt Afgelopen maandag openden de eerste winkels van Quartier Bleu de deuren. Volgende week verwelkomt de nieuwe Hasseltse shoppingwijk nog meer retail- en horecazaken. Onder andere H&M, Brits automerk MG en restaurant RAUW strijken niet onopgemerkt neer op de Blauwe Boulevard.

Maandag openden slechts tien winkels de deuren in Quartier Bleu. Maar later deze week zagen steeds meer zaken het levenslicht. Zo mochten kledingwinkels SIS en McGregor nog net voor het weekend hun eerste klanten ontvangen. Vanaf maandag toont ook H&M zijn nieuwe flagshipstore van 1800 vierkante meter en twee verdiepingen aan Limburg. “We zijn heel trots om deze vestiging te openen in Hasselt. Door de winkel anders op te delen, creëren we meer warmte en ruimte om te winkelen. Ook de toevoeging van planten, duidelijke navigatie en inspiratie doorheen de winkel biedt een nieuwe, persoonlijke en uitnodigende winkelervaring voor zijn klanten”, klinkt het bij H&M België.

Ook Hairdis, gespecialiseerd in haar- en verzorgingsproducten, opent op maandag. Nadien volgen heel snel Mano, Sports Direct, Pearle, Medi-Market en Hustinx. Daarmee brengen zij respectievelijk kwalitatieve schoenen, een mix van sportswear en fashion, modieuze brilmode, parafarmaceutische artikelen en aquariumbenodigdheden naar het nieuwste stadsdeel van Hasselt.

Bovendien voorziet Quartier Bleu enkele conceptstores. Zo opent het Britste automerk MG deze maand nog een 200 vierkante meter grote showroom om het nieuwe model MG ZS EV voor te stellen. In de pop-up zullen ook andere Britse merken aanwezig zijn. Zo zal er in de showroom ook een oldtimer van de Limburgse MG Autoclub pronken. BRUTE brengt dan weer de exclusieve luxe Jeep, gebaseerd op de nieuwe Jeep Wrangler JL, naar Quartier Bleu.

Afhaalhoreca

De horecazaken komen ook steeds meer op gang in Quartier Bleu, al moeten zij het voorlopig stellen met een afhaalconcept. Onder andere RAUW, Planet Yoghurt, El Fuego, Trentanove, Panos en Thai Café geven hun klanten al een voorsmaakje in de vorm van een afhaalgerecht.