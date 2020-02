Quartier Bleu opent op 26 maart 2020: het aftellen is begonnen EWH

14 februari 2020

17u45 0 Hasselt De afgelopen maanden pakten heel wat winkels en horecazaken uit met de mededeling dat ze zich zouden vestigen in Quartier Bleu, de nieuwe shoppingwijk van Hasselt. Nieuwsgierigen mogen ondertussen donderdag 26 maart 2020 aanstippen in hun agenda. Dat is immers de dag waarop Quartier Bleu voor het eerst haar deuren opent. Voor de gelegenheid viert de nieuwe wijk het hele weekend feest.

De nieuwe winkels en horecazaken van Quartier Bleu openen officieel op donderdag 26 maart. Het gaat hier onder ander over H&M, Fnac, A.S. Adventure, Delhaize, DreamLand, JUTTU, JBC, MC Gregor, Mio Mio en de Nationale Loterij. Veel van deze winkels zijn al bekend bij het Hasseltse publiek. “Op de openingsdag pakken we uit met tal van muzikale optredens, straatanimatie en late night shopping”, zegt Philippe Onclin van Quartier Bleu. “Bovendien volgende de komende dagen drie feestelijke openingsdagen in verschillende thema’s. Hiermee willen we een zo breed mogelijk publiek aanspreken.”

Ook de horeca verwelkomt die dag haar eerste klanten. Zo staan vanaf dan onder andere Maison Mathis, Trentanove, RAUW, El Fuego, Sweet Coffee, Hawaiian Poké Bowl en Thai Café voor de culinaire beleving in Quartier Bleu.

Funky Friday

Op 27 maart, of ‘Funky Friday’, staat Quartier Bleu in het teken van de jonge Hasselaar. Die dag krijgen jongeren vrij spel op een podium en in de straatanimaties. Zaterdag staat dan weer in het teken van shopping. Hierbij bieden winkeliers promoties aan en moeten ook muziek en straatanimatie de mensen lokken. De laatste dag van het openingsweekend is de familiedag op zondag 29 maart. Dan zijn kinderen, ook de allerkleinsten, de baas in Quartier Bleu en staat het entertainment helemaal in hun teken.