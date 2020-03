Quarantaine in Noord-Italië: Limburgse skiërs keren na één dag vakantie alweer huiswaarts Emelie Wojcik

08 maart 2020

16u41 0 Hasselt Een zestigtal reizigers van reisorganisatie Snowtravel is zondagnamiddag vervroegd teruggekeerd van skivakantie. De reden van hun vertrek is de aankondiging van de Italiaanse regering om een deel van Noord-Italië in quarantaine te plaatsen om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De groep skiërs vertrokken vrijdagochtend richting Livigno, een stad in Noord-Italië. “Zaterdagnacht hebben we het nieuws van de quarantainemaatregel vernomen”, zegt Wim Crommen, zaakvoerder van Snowtravel. “We hebben toen meteen contact opgenomen met onze groepen die in de streek verbleven en ze de vrije keuze gegeven om al dan niet terug te keren naar België. Uiteindelijk hebben alle reizigers ervoor gekozen om een bus huiswaarts te nemen. Begrijpelijk, want voor hetzelfde geld zaten ze tot vier april vast in Italië. Daarom hebben ook onze klanten in Arabba, een Noord-Italiaanse stad waar de maatregel nog niet geldt, hun vakantie stopgezet.”

Recht van de après-ski naar België

Onder andere Eric Geboes zag zijn skivakantie in duigen vallen. “Zaterdagochtend kwamen we aan in Livigno met de slaapbus. We hebben die dag meteen op de latten gestaan en ‘s avonds zelfs een leuk après-ski gehouden. Maar opeens belden de mensen van Snowtravel met het nieuws over de quarantainemaatregel. Meteen werd beslist om te vertrekken en in een mum van tijd zaten we weer op de bus richting België. Het is natuurlijk jammer, maar gelukkig is er op geen enkel moment angst geweest onder de reizigers.”

Reiziger Caroline Vermandel deelt die mening: “Corona is al langer in het nieuws dus we vertrokken toch wel met een dubbel gevoel op vakantie. Ergens wisten we dat dit kon gebeuren. Uiteindelijk ben ik blij dat we zo snel terug zijn kunnen vertrekken. Of ik mij ga laten testen op het coronavirus? Nee, dat denk ik niet. De pistes en de straten waren leeg dus ik heb eigenlijk geen schrik voor een besmetting.”

Geld terug?

“Waarom de reis in eerste instantie niet geannuleerd werd? Wel, bij vertrek was er nog geen sprake van een reisverbod”, aldus Crommen. “Bovendien kan je als reisorganisatie niet zomaar alle reizen annuleren, dan maak je immers te veel verlies. Verder is het ook voor ons nog onduidelijk of de reizigers hun geld op een of andere manier terug kunnen krijgen. Dat moet in de komende dagen duidelijk worden.”