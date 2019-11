Q-Music wekt leerlingen van De Schakelschool in Kuringen Emelie Wojcik

28 november 2019

11u14 0 Hasselt De ochtendshow van Q-Music klonk op donderdagochtend net iets anders. Wim Oosterlinck en zijn sidekicks waren namelijk te gast bij Go! Next BuBaO De Schakelschool in Kuringen. De radiozender zette de leerlingen en leerkrachten van de lagere school in de bloemetjes voor hun geleverde prestaties ten voordele van Rode Neuzen Dag.

Al om zes uur ‘s morgens werden de leerlingen van De Schakelschool gewekt door de vrolijke presentatoren van Q-Music. “Acht van de veertien klassen zijn gisteren op school blijven slapen, de overige leerlingen konden vanaf half acht naar de radioshow komen kijken en luisteren”, zegt logopediste en mede-organisator Ruth Langers. “Dat niet alle 132 leerlingen op school konden blijven slapen heeft te maken met het feit dat wij als school buitengewoon onderwijs aanbieden. Op onze school zitten leerlingen met autisme, leerproblemen en gedrags- en emotionele problemen. Een groot deel van hen heeft dus structuur nodig.”

Q-Music bezocht De Schakelschool vanwege hun inspanningen voor Rode Neuzen Dag. “We hebben wafels verkocht en daarmee verzamelden we 4.438 euro", zegt Ruth. “Daarnaast hebben we ook een actie waarbij de kinderen tekeningen maken die dan vervolgens op mokken of onderleggers gedrukt worden. Deze actie loopt nog." Voor al deze geleverde prestaties trakteerde Q-Music de leerlingen en leerkrachten op een feestje met dj Dimitri Wouters.

Amfitheater en tipi’s

Rode Neuzen Dag ligt de school voor buitengewoon onderwijs nauw aan het hart. “Heel wat kinderen snappen heel goed dat Rode Neuzen Dag op een of andere manier met henzelf te maken heeft. We hebben het hen dan ook zo goed mogelijk proberen uit te leggen”, aldus Ruth. Met de opbrengst van de acties wil De Schakelschool dan ook investeren in speelplaatselementen die de leerlingen moeten helpen bij het volgen van de lessen en het uiten van hun emoties. “We willen een klein amfitheater en een voorleeskring maken die ook gebruikt kunnen worden als buitenklasjes en daarnaast zouden we graag tipi’s maken waar de kinderen zich in kunnen terugtrekken wanneer ze een mindere dag hebben.”

Sommige kinderen waren wel wat onder de indruk van de feestelijkheden. “We hebben op voorhand goed aan de leerlingen uitgelegd wat er vandaag ging gebeuren en waar ze zich aan konden verwachten. Bovendien hebben we ervoor gezorgd dat de kinderen zich vandaag veilig voelen en dat ze alsnog een zekere structuur hebben", zegt Ruth. Om die structuur te garanderen, voorzag de school tijdens de radio-uitzending nog heel wat knutselactiviteiten voor de kinderen. De radio-uitzending werd afgesloten door het pianospel van Nele Van Coppenolle, ook logopediste en mede-organisator. Met haar versie van Leef van André Hazes kreeg ze de hele speelplaats aan het zingen.