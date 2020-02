Q-MasQuerade koppelt 300 vrijgezellen op de Hasseltse Herkenrodesite EWH

15 februari 2020

15u22 0 Hasselt Q-Music koppelde vrijdagavond voor de tweede keer vrijgezellen op de Q-MasQuerade. Maar liefst 300 vrijgezellen uit heel Vlaanderen gingen gemaskerd op zoek naar hun ultieme match in de Tiendeschuur op de Herkenrodesite in Hasselt.

Bijna 20.000 vrijgezellen vulden de voorbije weken een vragenlijst in die werd samengesteld door relatie-experten. In de lijst gaven ze hun eigen interesses en voorkeuren in een potentiële partner te kennen. Uit deze grote groep vrijgezellen werden uiteindelijk de 300 beste matches gekozen. Zij kregen vrijdagavond in Hasselt een maskertje en gingen op zoek naar hun ultieme match. Wanneer ze die vonden, lichtten hun maskertjes groen op via een voorgeprogrammeerde chip.

Onder andere Lynn (25) en Adam (24) zagen hun maskertjes bij elkaar oplichten. “Op het eerste zicht ziet ze er tof en vlot uit", zegt Adam. Ook Lynn is enthousiast: “Toen ik de vragenlijst invulde, had ik niet verwacht dat Adam het type was waaraan ze me zouden koppelen, hij is dan ook een jaartje jonger dan mij. Maar de babbel is toch al leuk!” Adam scoort alvast punten bij Lynn door tijdens hun gesprek aandachtig te luisteren. Zo weet Adam onder andere te vertellen dat Lynn een luchtvaartingenieur is die momenteel doctoreert. “Helemaal correct”, reageert Lynn zichtbaar onder de indruk.

In totaal gaf Q-Music maar liefst 17.000 vrijgezellen een Valentijnscadeau. Naast de 300 beste matches die in Hasselt aanwezig waren, kwamen uit de vragenlijsten immers nog 16.700 andere vrijgezellen met potentiële matches. Zij ontdekten hun matches via een persoonlijke digitale link. Bij wederzijdse interesse kregen ze elkaars gegevens te zien om op die manier met elkaar in contact te komen en misschien al een eerste date vast te leggen. “Nu maar hopen dat al deze vrijgezellen de man of vrouw van hun leven vinden dankzij de Q-MasQuerade, maar evengoed kan het een soulmate of een nieuwe vriend of vriendin zijn”, besluit Q-music-dj Maureen Vanherberghen.