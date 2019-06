PXL zet Vlaamse Bouwmeester voor publiek van lokale mandatarissen: “Hoe bouwen we in de toekomst in Limburg?” Dirk Selis

05 juni 2019

21u46 0 Hasselt Hogeschool PXL nam het initiatief om de Vlaamse Bouwmeester en de secretaris generaal van het Departement Omgeving naar Hasselt te halen voor een publiek van lokale mandatarissen. De bedoeling is om een beter inzicht te krijgen in de verwachte maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de ruimtelijke invulling in Vlaanderen en dit met focus op de provincie Limburg.

“De Vlaamse Bouwmeester, Leo Van Broeck, gaf een uiteenzetting geven betreffende de te verwachte tendensen in onze maatschappij op langere termijn. De noodzakelijke wijziging omtrent de Vlaamse visie op ruimtelijke ordening zal geduid worden voor de gemeentelijke mandatarissen... de doelgroep zeg maar. Dit past perfect in het bouwmeesterschap: het bevorderen van de architectuurkwaliteit op het vlak van een stedenbouwkundige omgeving, gebruik en beleving, beeldwaarde, bouwtechniek, energie- en kostenbeheer. De lokale mandatarissen zijn daarbij cruciale actoren als opdrachtgevers van publieke en publiek-private projecten. Peter Cabus is dan weer doctor in de Economische en Sociale Geografie en master in Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening. Hij is sinds april 2017 secretaris generaal van het Departement Omgeving van de Vlaamse administratie.

Continue dialoog

Dit PXL-visiemoment kan de start zijn van een bredere en continue dialoog omtrent een toekomstgericht gemeentelijk beleid en stuurt aan op interactie omwille van de lokale uitdagingen eigen aan een gemeente. “Uiteraard hebben we niet de pretentie een zogezegd draaiboek op te stellen, maar er beweegt zodanig veel - demografisch, ecologisch, nieuwe woonvormen, andere verwachtingen… - dat het geen overbodige luxe is regelmatig de hoofden bij elkaar te steken en het beleid bij te stellen volgens de laatste inzichten,” aldus Ben Lambrechts, directeur Hogeschool PXL. Het visiemoment voorzag ook in een aansluitend debat tussen een panel van specialisten (economie, architectuur en maatschappij) en een vertegenwoordiger van de Provinciale overheid. Het publiek krijgt uiteraard de nodige mogelijkheid tot interactie.

Generatieclub

Hogeschool PXL organiseerde dit visiemoment in samenwerking met de Generatieclub. Dit is een onafhankelijke groep ondernemers die als occasionele denktank debatteert over de toekomst in hun respectievelijke sectoren. De langetermijndoelstelling is om dit samenwerkingsverband te laten groeien en zo tot een onafhankelijke dialoog te komen.