PXL zendt 'Nacht van de leraar'-lezing live uit via Facebook Emily Nees

05 oktober 2020

14u33 0 Hasselt Vanavond zet Hogeschool PXL opnieuw de ‘Nacht van de leraar’ op poten, een event voor mensen uit het werkveld dat jaarlijks zo’n duizend personen naar de Versuz lokt. Maar samen feestvieren kan nu niet. “Daarom komen we met een alternatief: een ‘Inspirational talk’ door de Limburgse acteur Matteo Simoni.” 200 mensen zakken vanavond af naar de campus om de lezing fysiek bij te wonen. Andere liefhebbers krijgen de kans om het gebeuren virtueel te volgen.

Vorig jaar organiseerde PXL-Education nog de ‘Nacht van de leraar’ in de Versuz. “Met meer dan 1.000 deelnemers was het een succes”, vertelt Ben Lambrechts, algemeen directeur van Hogeschool PXL. “Vanwege de geldende coronamaatregelen kan het dit jaar niet op dezelfde wijze doorgaan. Daarom organiseren we een alternatief: een ‘Inspirational talk’, gegeven door de Limburgse acteur Matteo Simoni.” Simoni zal onder meer de gelijkenissen tussen het beroep van acteur en leraar bespreken, het belang van taal benadrukken en uit de doeken doen hoe hij omgaat met de obstakels die de coronacrisis met zich meebrengt.

Belang van onderwijs

200 mensen uit het werkveld nemen vanavond plaats in de campus aan de Vilderstraat om de lezing fysiek bij te wonen. Zij krijgen vervolgens ook de kans om op de foto te gaan met de acteur. Een bedankje dat meer dan welkom is volgens Marc Hermans, departementshoofd van PXL-Education. “Dag in dag uit zetten schoolteams zich in voor hun leerlingen, voor hun school en voor de kwaliteit van ons onderwijs. De anders al zo drukke opstart van het nieuwe schooljaar bracht dit jaar nog eens extra last met zich mee door de bizarre omstandigheden waarin we vandaag vertoeven. De coronacrisis heeft dan ook de belangrijkheid van het beroep nog eens in de verf gezet”, besluit hij.

Wie nieuwsgierig is naar de lezing, kan vanavond volgen via de Facebookpagina van Hogeschool PXL.