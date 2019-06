PXL-studenten verdrijven examenstress in Rage Room: “Spijtig dat er geen televisie is om op te kloppen” Dirk Selis

04 juni 2019

12u59 0 Hasselt Wie juni zegt, zegt examens. Studenten nemen de laatste horde vooraleer ze aan een welverdiende zomervakantie beginnen. Voor blokkende studenten die de examenstress even willen afreageren voorziet Hogeschool PXL een rage room waar studenten naar hartenlust alles aan diggelen mogen slaan.

“Dat heeft eens goed gedaan! Spijtig dat ze geen televisie’s hebben” zegt student Owen Von Weersch van het eerste jaar Bedrijfsmanagement die net zijn eerste examen heeft afgelegd. “Ik heb net mijn eerste examen afgelegd, en ik had het nodig om eens stoom af te laten.” Rage rooms zijn razend populair in het buitenland. Ze bieden een uitlaatklep voor het stressvolle dagelijkse leven. Het is een leuke intense ervaring om alles aan diggelen te mogen slaan. Sinds begin dit jaar is Rage Room Wreck It in ons land actief. Tijdens de examenperiode plaatsen ze een rage room op de PXL-campus in Hasselt. Daar mogen de studenten naar hartenlust alle zichtbare objecten vernielen, in een beschermend pak en op hun favoriete muziek.

Samen studeren, samen ontstressen

“De rage room staat van 3 tot 14 juni op de PXL-campus. Hier kunnen studenten de examenstress van zich afreageren of gewoon even ontspannen. We merken dat studenten heel wat tijd op de campus doorbrengen, ook tijdens de examens. Ze studeren samen in de bibliotheek, in het blokpunt of op andere studieplekken. Om het studeren zo aangenaam mogelijk voor hen te maken willen we ook ruimte voor ontspanning bieden,” zegt Judit Dubois, coördinator gezondheid van Hogeschool PXL.

Plasma-tv’s

“Het is de eerste keer dat we voor een hogeschool werken. Het is goed dat we de frustratie bij de bron aanpakken. Slecht examen gehad? Hier is de baseballknuppel. Dit antistresspakket, dat oorspronkelijk gekozen werd voor het vrijgezellenfeest is de eenvoudigste.” zegt Michaël Bernaert eigenaar van Wreck it. “Kies je voor het Rage against the machine-pakket, dan betaal je 45 euro voor het vernielen van elektronica. Denk aan plasma-tv’s of computers. Ook hier ben je gauw een halfuurtje zoet. Het doet een mens eens goed om op die verdomde laptop van elke dag te kloppen”.

Drie groepen per dag

“Maar ons paradepaardje heet ‘Apocalypse Now’ en hier jan je te keer gaan op een heel interieur. Alles moet zo goed mogelijk lijken op een echte omgeving, want dat prikkelt de fantasie. In het weekend komen tot drie groepen op één dag. Je kan je voorstellen dat ik regelmatig nieuwe spullen moet kopen om de ruimtes opnieuw aan te kleden.” Die spullen haalt Bernaert voor alle duidelijkheid op het containerpark, of bij mensen thuis met een ophaaldienst. De recyclagefirma Renewi komt zijn ‘rage rooms’ weer opkuisen.” besluit Michaël.