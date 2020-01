PXL-studenten ruilen China voor São Paulo: Hogeschool PXL wijzigt internationale plannen door Corona-uitbraak Dirk Selis

31 januari 2020

Met de uitbraak van het Coronavirus in China schort Hogeschool PXL alle studenten- en docentenuitwisselingen met dit land op. “We hebben meer dan 100 internationale akkoorden en werken dus ook samen met universiteiten in China,” zegt algemeen directeur Ben Lambrechts. Momenteel zitten er geen PXL’ers in China, maar in de komende weken en maanden stonden wel een aantal projecten op het programma. In totaal gaat het om een twintigtal PXL-studenten die er tijdens het tweede semester stage lopen, studeren of werken aan projecten.

“Omdat we het welzijn van onze studenten belangrijk vinden, gaan die projecten niet door. Maar dankzij ons internationaal netwerk zijn er internationale alternatieven waarop studenten kunnen ingaan. Hiervoor werken we onder meer samen met de universiteit van São Paulo in Brazilië,” zegt algemeen directeur Ben Lambrechts;

Wuhan University of Science & Technology

In februari zouden 3 studenten elektronica (PXL-Digital) naar de universiteit in Yangzhou vertrekken voor hun bachelorproef. Hoewel Yangzhou niet tot de betrokken regio behoort besliste de universiteit aldaar de start van het semester uit te stellen na . Dit maakte het sowieso onmogelijk voor de studenten om hun bachelorproef te starten. Daarnaast vertrok een student informatica normaal gezien op stage naar Beijing. Voor alle studenten wordt gezocht naar alternatieve stages. In het departement PXL-Business stond in mei naar jaarlijkse gewoonte de projectreis naar Wuhan en Shanghai op het programma. In samenspraak met partnerinstellingen Wuhan University of Science & Technology (China), Universidade Metodista de São Paolo (Brazilië) en Washburn University (VS) werd beslist om de reis naar China te annuleren. De opleiding zette deze week alle hens aan dek om samen met de partners een alternatief uit te werken in Brazilië.