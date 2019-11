PXL-studenten organiseren beurs voor 400 mini-ondernemers VIRO@PXL is een unieke kans voor virtuele ondernemingen Dirk Selis

21 november 2019

16u42 0 Hasselt Donderdag organiseerden de studenten Lerarenopleiding Handel-Burotica van Hogeschool PXL (PXL-Education) de VIRO-beurs. Aan deze beurs nemen een vijftigtal oefenfirma’s deel, goed voor ruim 400 leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs.

“De VIRO-beurs is een unieke kans voor oefenfirma’s om contacten te leggen en handel te drijven”, legt departementshoofd Marc Hermans. “Virtuele oefenfirma’s presenteren hun producten op de beurs en werken als actieve werknemers. De leerlingen genereren een fictieve goederen- en geldstroom met reële documenten. Ze proberen door hun promoties andere oefenfirma’s naar hun stand te lokken. Tijdens de beurs wordt de theorie in praktijk omgezet en leren de leerlingen hun producten verkopen, bestelbonnen en facturen opstellen, promoties organiseren, verkoopgesprekken voeren en de boekhouding bijhouden. Ook wordt er een wedstrijd aan de VIRO-beurs gekoppeld, namelijk #VIROCHALLENGE. Deze wedstrijd houdt in dat de oefenfirma’s een videopitch kunnen inzenden over hun beursactie en hun oefenfirma.”

Oefenfirma’s

“VIRO@PXL is het ideale moment voor een leerbedrijf om te laten zien hoe goed ze het doet”, gaat Hermans verder. “De verschillende oefenfirma’s kunnen elkaar beconcurreren of juist aantrekken om hun producten te kopen. Door deze beurs blijven oefenfirma’s bestaan, het virtuele geld rollen en de reële documentenstroom draaien. Ook voor de studenten Handel-Burotica van PXL-Education is de VIRO-beurs een unieke kans om ervaring op te doen. Het is namelijk de bedoeling dat ze op termijn begeleider worden van oefenfirma’s en zelf een virtueel leerbedrijf kunnen begeleiden.”