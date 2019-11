PXL-studenten gaan vegan in november DSS

04 november 2019

14u13 0 Hasselt 1 november was het World Vegan Day. EVA vzw en BE Vegan lanceren voor de gelegenheid de vijfde editie van Try Vegan, een gratis online coachingprogramma dat mensen inspireert om een maand plantaardig te eten. Hogeschool PXL doet mee aan de campagne en laat studenten kennismaken met de veelzijdigheid van plantaardige maaltijden. Ook de bekende veganiste Nathalie Meskens steunt de campagne.

“Meer plantaardig eten zit in de lift, vooral bij jongeren. Uit iVOX-onderzoek (2018) blijkt dat 7% van de Belgen jonger dan 34 vegetarisch eet (bij Belgen ouder dan 35 is dat maar 3%)”, zegt cateringmanager Rudy Rampelberg. “Zij doen dat in de eerste plaats voor het milieu, maar ook gezondheid en dierenwelzijn spelen een belangrijke rol. EVA vzw en BE Vegan spelen in op deze groeiende interesse en willen het met het gratis coachingsprogramma Try Vegan zo makkelijk mogelijk maken voor mensen om plantaardig te eten. De deelnemers krijgen niet alleen gratis tips, weekmenu’s, boodschappenlijstjes en achtergrondinfo in hun mailbox, dankzij de samenwerking met PXL kunnen ze ook buitenshuis – op het werk of op school – makkelijk duurzame keuzes maken.”

Buffetstijl

Bij PXL in Hasselt zetten ze al enkele jaren in op veggie en vegan maaltijden. Speciaal voor Try Vegan doen ze nu een extra inspanning en kunnen studenten de hele maand dagelijks kiezen uit een vegan aanbod in buffetstijl. Het bestaande veggie aanbod zal uitgebreid worden met volwaardige vegan alternatieven.

En op 23 november vindt bij Hogeschool PXL ook de tweede editie van het Veganfestival Hasselt plaats, net als de vorige editie een initiatief van PXL-studenten.