PXL-studenten ergotherapie maken blind kunstwerken voor goede doel Dirk Selis

17 oktober 2019

19u34 0 Hasselt Low vision, de service voor slechtzienden van zorgwinkel de Zorgba(a)r, organiseerde donderdag een inleefdag voor studenten ergotherapie van Hogeschool PXL. Het opzet? Hen laten kennismaken met hulpmiddelen voor slechtzienden en zich inleven in de dagelijkse activiteiten van slechtzienden. De slechtziende ervaringsdeskundingen op hun beurt verzorgden creatieve workshops waarbij er ‘blind’ kunstwerken gemaakt werden die later verkocht worden voor het goede doel ‘Licht voor de Wereld’.

“Om slechtzienden goed te helpen en te begrijpen is het belangrijk om te weten met welke obstakels zij te maken hebben op dagelijkse basis en welke oplossingen er bestaan”, aldus Margo Forier, lowvisionconsulente bij de Zorgba(a)r. Daarom rganiseerde ‘Low vision’ van de Zorgba(a)r in samenwerking met UD Woonlabo een inlevingsdag voor derdejaarsstudenten ergotherapie in de Hogeschool PXL.

Blind eten & schilderen

Het boeiende aan de inlevingsdag was dat de studenten ervaarden hoe het is om als slechtziende te leven. Zo aten de studenten blind onder leiding van slechtziende ervaringsdeskundigen en moesten ze enkele creatieve workshops slechtziend uitvoeren. De kunstwerken die gemaakt werden tijdens de workshops schilderen, fotografie en keramiek zullen nadien op de lowvisionbeurs ‘Wil je graag meer zien?’ op 6 en 7 februari 2020 verkocht worden.

Margo legt uit hoe het project ook wordt ondersteund door de slechtzienden zelf: “Ik ben zeer vereerd dat de slechtziende leden van B(l)indkracht (vereniging voor inclusie-ontspanning voor slechtziende personen) dit project mee ondersteunen. Zij gaan de expo van de kunstwerken organiseren. Op die manier willen ze graag laten zien dat slechtzienden ook nog meetellen in onze maatschappij en bijvoorbeeld ook kunnen reageren op de oproep van Jorgo Kokkinidis om geld in te zamelen voor Licht voor de Wereld. Op die manier willen ze een brug slaan tussen de slechtzienden van het welvarende westen en de lowvisionpatiënten in het ‘arme’ zuiden.”

Opbrengst naar slechtziende kinderen in Congo

“De opbrengt van de kunstwerken gaat integraal naar het goede doel”, vertelt Margo. “We kozen voor het project ‘Inclusive education’ van de NGO ‘Licht voor de Wereld’, een project voor slechtziende kinderen in Congo. Met de opbrengst kunnen de kinderen voorzien worden van aangepaste brillen en lowvisionhulpmiddelen, waardoor ze toch kunnen aansluiten in het regulier onderwijs.”

Wie een kunstwerkje wil bemachtigen, komt best naar de lowvisionbeurs op 6 en 7 februari 2020.