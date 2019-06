PXL-studente onderzoekt namaak in de mode-industrie: “Ontwerpers moeten ideeën beter beschermen” Dirk Selis

19 juni 2019

16u05 3 Hasselt De modesector wordt geconfronteerd met heel wat uitdagingen, waarvan namaak één van de grootste is. Welke mogelijkheden hebben modeontwerpers om zich tegen namaak te wapenen. Over deze vraag boog studente Miek Schelfhout uit Kinrooi zich voor haar bachelorproef en ze kwam tot de vaststelling dat de wetgeving te kort schoot.

“Er zijn tal van mogelijkheden om ideeën, ontwerpen of merken juridisch te beschermen, maar het is niet altijd eenvoudig om voor de rechter te bewijzen dat er effectief een inbreuk is gemaakt op het intellectuele eigendomsrecht”, ondervond Miek Schelfhout. Miek zit in haar laatste jaar van de bachelorpleiding Rechtspraktijk aan de Hogeschool PXL. Opleidingshoofd Karel-Jan Vandormael: “We vinden het heel belangrijk dat bachelorproeven ook praktijkgericht zijn, en aansluiten bij de realiteit. Dat is bij Miek zeker het geval. Want Miek volgt de modetrends op de voet. “Dagelijks lees ik modebladen en bekijk ik forums over mode en fashionvlogs op het internet”, vertelt Miek. “Omdat het mijn ambitie is om ooit een eigen kledinglijn uit te brengen, vond ik het interessant om te onderzoeken hoe een modeontwerper zich kan beschermen en kan optreden tegen namaak. En dat is niet eenvoudig”

i-DEPOT

Zo is het belangrijk voor een ontwerper o een idee te beschermen. “Stel, een ontwerper maakt een aantal ontwerpen zonder concrete plannen voor een kledinglijn. Wanneer hij of zij die ontwerpen op sociale media deelt en iemand anders brengt kleding uit op basis van deze ontwerpen, dan kan de oorspronkelijke ontwerper zijn collectie niet meer uitbrengen omdat er dan sprake zou zijn van namaak. Het is dus belangrijk om ook het idee te beschermen door de details ervan vast te leggen in een i-DEPOT. Dat kan aangevraagd worden bij het Benelux Bureau inzake Intellectuele Eigendom en kost ongeveer 37 euro.”

Europa

“Namaakproducten zijn een inderdaad groot probleem in Europa, en zeker in de modewereld”, vertelt Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) die zich in het onderwerp heeft vastgebeten. “In 2013 bijvoorbeeld was ongeveer de helft van de goederen die door douane werd tegengehouden, afkomstig uit de creatieve sector. Dit kost ons geld en jobs en daarom vecht Europa tegen namaak, bijvoorbeeld in de vorm van een Europese verordening betreffende intellectuele eigendomsrechten. Desondanks vinden we nog heel wat namaakproducten op onze Europese markt terug. Bovendien zorgt de e-commerce ervoor dat de verkoop van namaakproducten wordt vergemakkelijkt. Een nieuwe, belangrijke uitdaging dus, waar Europa zich ten volle van bewust is. Recent nog werd daarom het nieuwe EU-douaneactieplan voorgesteld tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten voor de periode 2018-2022. Ik hoop dan ook dat we met dit actieplan snel stappen kunnen ondernemen in de strijd tegen namaakproducten. Met voldoende vrijheid voor nieuwe ontwerpen én ideeën, maar tegelijk het beschermen ervan.”