PXL start met postgraduaat rond journalistieke vaardigheden Birger Vandael

02 juli 2020

11u46 0 Hasselt Hogeschool PXL start met een gloednieuw postgraduaat rond journalistieke vaardigheden. Het lessenpakket combineert praktijk met diepgang. De studenten zullen in twintig lesavonden van interactieve gastcolleges tot workshops worden geleid.

“Journalistiek is misschien een roeping maar zeker een vak, waarvoor telkens nieuwe vaardigheden nodig zijn.” zegt opleidingshoofd Mark Coenen. De lijst van docenten leest als een who’s who van de Vlaamse journalistiek: Peter Vandermeersch (oud-hoofdredacteur van De Standaard en NRC, nu Publisher Independent News & Media in Ierland), Tim Verheyden (digitale documentairemaker VRT), Francesca Vanthielen, (programmamaakster en nieuwsanker Kanaal Z) of Niels Christiaens (journalist en anker TVL), Stefan Ackermans (media- en communicatie expert), Bart Cortoos (journalist en eindredacteur VRT) en Eric Pompen (ex-Trends, docent PXL).

De opleiding wordt gespreid over 20 lesavonden. Deze gaan door in het Mediahuis te Hasselt. Er zullen ook drie contacturen en twee zaterdagen besteed worden aan het lessenpakket. Men richt zich hiermee op alle mensen die hun weg maken of willen maken in zowel de traditionele journalistiek als in de bedrijfsjournalistiek.