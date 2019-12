PXL-MAD School of Arts haalt bekende Amerikaanse grafisch ontwerper David Carson naar Hasselt Dirk Selis

11 december 2019

15u59 0 Hasselt Dinsdagnamiddag verwelkomt PXL-MAD School of Arts in Hasselt de bekende Amerikaanse grafisch ontwerper David Carson voor een lezing over hun werk.

David Carson is een Amerikaans grafisch ontwerper, art director en surfer. Carson is vooral bekend om zijn innovatief tijdschriftontwerp en het gebruik van experimentele typografie in de jaren 80 en 90. Carson is voor een hele generatie vormgevers de reden geweest om grafisch ontwerp te studeren. Zijn volstrekt intuïtieve designs, lak aan regels en buitenaardse typografische experimenten waren midden jaren negentig het meest spraakmakend in de wereld van magazinevormgeving. Het docentencorps Grafisch Ontwerp van PXL-MAD is erg vereerd om Carson persoonlijk te ontmoeten. “Wij waren destijds als studenten grafisch ontwerp enorm enthousiast en verwonderd over het experimenteel en totaal vernieuwend grafisch en typografisch werk van Carson. Om deze designicoon nu persoonlijk te mogen ontmoeten en in contact te brengen met onze studenten is fantastisch’” zeggen Luc Rerren en Piet Seurs.

Musketon

Naast Carson wist PXL-MAD ook Musketon te strikken voor een lezing over zijn werk. Musketon is het creatieve alter ego van Bert Dries, een succesvolle jonge illustrator van eigen huis. Na zijn studies aan PXL-MAD begon Bert onmiddellijk als zelfstandig illustrator met een indrukwekkend portfolio van opdrachtgevers zoals o.a. MTV, JIMtv, Nike, Mazda en Coca Cola. Naast het werk voor externe opdrachtgevers ontwikkelde hij zijn eigen art book ‘Vector City’.