PXL investeert 965.000 euro in Lerarenopleiding: Ook leerlingen kleuter- en lager onderwijs voortaan welkom Dirk Selis

06 september 2019

16u14 0 Hasselt Binnenkort start het nieuwe academiejaar, en voor de lerarenopleiding van Hogeschool PXL gebeurt dat in fonkelnieuwe lokalen. Zo beschikken de educatieve bacheloropleidingen Kleuter- en Lager Onderwijs voortaan over state-of-the-art authentieke lesruimtes: een kleuterklas en een lagere schoolklas waar alle hedendaagse onderwijsvormen mogelijk zijn. Nieuw is dat ook kleuters en leerlingen lager onderwijs welkom zijn op de campus van PXL-Education. Hiervoor investeert de Limburgse hogeschool 965.000 euro in innovatief onderwijs.

In het onderwijsconcept van Hogeschool PXL is authentiek leren een vaste pijler. Levensecht onderwijs om kennis zo snel mogelijk in praktijkervaring om te zetten. “Met eigen kleuter- en lagere schoolklassen, en met echte kinderen maken we de beleving voor de studenten nu ook authentiek”, zegt Marc Hermans, departementshoofd van de lerarenopleiding aan Hogeschool PXL. “De inrichting van de lokalen is zo ontworpen dat heel veel onderwijsvormen mogelijk zijn. Of het nu gaat om hoekenwerk, bewegend leren, learning through play. Alles is snel aanpasbaar. Het observeren van de lessen gebeurt niet in de klas bij de kinderen. Alle pedagogisch-didactische uitvoeringen worden opgenomen en kunnen in real-time of uitgesteld worden bekeken door studenten en lectoren die de lessen observeren.” Hogeschool PXL zal dus nog nauwer gaan samenwerken met basisscholen uit alle onderwijsnetten, die ook gebruik kunnen maken van de nieuwe infrastructuur. Deze verbouwing is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de lerarenopleiding PXL-Education, de facilitaire diensten van de hogeschool en Hippo Architecten.