PXL en UHasselt pakken lerarentekort aan en lanceren nieuwe opleiding:‘Leraar in Limburg’ Dirk Selis

28 augustus 2019

09u40 0 Hasselt Over enkele weken start het nieuwe academiejaar in het hoger onderwijs. En dat nieuwe jaar brengt vernieuwde lerarenopleidingen. Wie leraar wil worden kiest voortaan voor een educatieve bachelor-, master- of graduaatsopleiding aan de hogeschool of universiteit. In Limburg slaan de Universiteit Hasselt en Hogeschool PXL, partners in de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg, de handen in elkaar met de lancering van ‘Leraar in Limburg’, een website en socialemediacampagne om het lerarenberoep aantrekkelijk te maken.

Het voelbare lerarentekort wordt ook in Limburg nijpend, nu tal van vacatures nog openstaan op enkele dagen voor de start van het nieuwe schooljaar. Tegelijk zijn er tal van nieuwe mogelijkheden in het hoger onderwijs om leraar te worden, ook voor wie al in een andere sector aan het werk is of gewerkt heeft.

D-Cursus

Naast de traditionele lerarenopleidingen of voor kleuter-, lager- en secundair onderwijs richt Hogeschool PXL onder de noemer PXL-Education UP dit academiejaar ook de educatieve bacheloropleiding in voor wie al een bachelordiploma op zak heeft. Dit kan ook in een verkorte vorm, en vormt de voortzetting van de specifieke lerarenopleidingen aan de centra voor volwassenenonderwijs, in de volksmond bekend als de D-cursus. Nieuw is ook de educatieve graduaatsopleiding, bedoeld voor wie praktijkervaring heeft. Ten biedt ook PXL-MAD School of Arts een educatieve master in de audiovisuele en beeldende kunsten aan. “Het is heel positief dat wie ervaring heeft jongeren mee kan inspireren en voorbereiden op de toekomst. Ik heb heel veel respect voor CVO STEP en CVO Limlo, de centra voor volwassenenonderwijs die zich jarenlang hebben ingezet in de specifieke lerarenopleiding. Met hun ervaring hebben ze mee vormgegeven aan de nieuwe lerarenopleiding”, zegt Ben Lambrechts, algemeen directeur van Hogeschool PXL.

Educatieve Masters

Aan UHasselt starten dit academiejaar voor het eerst de educatieve masters: economie, gezondheidswetenschappen, ontwerpwetenschappen en wetenschappen en technologie. Na het behalen van deze educatieve masters kan je onder meer lesgeven in de derde graad van het secundair onderwijs. Heb je een academische bachelor op zak dan volg je de volledige educatieve master. Heb je al een academische master, dan kan je kiezen voor het verkort traject. Dit kan zowel in dag- als avondonderwijs, maar ook via face-2-face lessen of afstandsonderwijs. “Als je leraar wil worden in Limburg kan je dat nu ook via UHasselt. Leerkrachten spelen een onmisbare rol in de maatschappij. Het is zeker de moeite waard om te overwegen dit mooie beroep te kiezen. Ook als je in het verleden al andere horizonten verkend hebt”, vertelt Luc de Schepper, rector van de UHasselt:

De website “Leraar in Limburg” is te bezoeken via www.leraarinlimburg.be