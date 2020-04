PXL-Digital organiseert als eerste in Vlaanderen een aparte infodag voor ouders van nieuwe studenten “Een PXL infodag in uw kot!” Dirk Selis

09 april 2020

10u16 0 Hasselt Op zaterdag 25 april 2020 organiseert Hogeschool PXL zijn eerste infodag voor toekomstige studenten. Als gevolg van de coronacrisis werd er snel geschakeld en alles omgezet naar een heuse online infodag. PXL gaat live interactieve infosessies geven aan geïnteresseerden. “Een PXL infodag in uw kot!” volgens algemeen directeur Ben Lambrechts.

“Het departement gaat nog een stapje verder en organiseert op diezelfde dag ook een aparte infodag voor de ouders van de nieuwe studenten. Hierbij bundelen we de steeds grotere betrokkenheid van de ouders in een apart uniek event”, zegt Francis Vos, departementshoofd PXL-Digital. “Bij de infodagen op de campus zien we steeds een grote belangstelling van ouders, die samen met hun zoon of dochter zich zo goed mogelijk informeren”, zegt trajectbegeleider Veerle Asaert. “We merken dat ouders en studenten deze infosessies en aansluitende gesprekken vanuit een verschillend perspectief ervaren. De informatie en beleving die ze opbouwen is deels overlappend maar ook sterk verschillend. Het mooie is dat het samenbrengen van deze informatie vanuit verschillende invalshoeken leidt tot een gefundeerde beslissing waar iedereen zich in kan vinden.”

Telefoonsessies

“Concreet voegen we telkens na de sessie voor studenten een sessie voor ouders toe. We focussen hier meer op algemene inhoudelijke aspecten van de opleiding, carrièremogelijkheden, eventueel verdere specialisatie, … maar ook op begeleiding; wat als dochter/zoon niet dadelijk mee is, wat met studiebelasting, financiële aspecten en zoveel meer. We zetten dit ook op via toegankelijke telefoonsessies.” zegt Francis Vos. “Onze zoon zit momenteel in quarantaine bij zijn lief”, zegt Frank Iliaens, papa van Gijs, tweedejaars toegepaste informatica. “Alle lessen en projecten lopen via afstandsonderwijs. Ik vind het een goed idee om ook voor de ouders aparte infosessies te voorzien; op deze manier krijgen we heel duidelijk antwoord op vragen waarmee we als ouders zitten.”