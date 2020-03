PXL-Catering schenkt overschot voedingswaren aan Vincentius Genk Hogeschool PXL sloot gisteren preventief de deuren en het onderwijs gaat ondertussen online door. Dirk Selis

13 maart 2020

15u29 0 Hasselt “Onze hogeschool, die al sinds 2001 bekend staat als “de hogeschool met de laptop”, heeft hiervoor de technische middelen, expertise en knowhow opgebouwd in de laatste twee decennia en die zetten we nu in om onze studenten vanop afstand – en dus zo veilig mogelijk – onderwijs te blijven bieden”, zegt algemeen directeur Ben Lambrechts.

De parkings staan voor een keer leeg en het is heel stil op de PXL-campussen. Een aantal docenten zitten samen om online lessen voor te bereiden en ICT-medewerkers staan paraat om technische bijstand te verlenen waar nodig. In het congrescentrum van de hogeschool is er wel nog bedrijvigheid in de keuken. Het restaurant is gesloten maar de aanwezige medewerkers zijn druk in de weer met de inventaris van de voedingswaren.

Geen food to waste

“PXL-Catering heeft drie keukens in eigen beheer en ontvangt gemiddeld 3.000 bezoekers op lesdagen”, vertelt Rudy Rampelberg, diensthoofd PXL-Catering. “Onze focus ligt op verse voeding en een kwaliteitsvol aanbod. Door de plotse sluiting van onze restaurants werden wij geconfronteerd met een overschot aan verse voeding en producten die op korte termijn zouden vervallen. We hebben zelf het initiatief genomen om ‘food waste’ te voorkomen en zijn online op zoek gegaan naar een voedselbank in de buurt. Zo zijn we bij Vincentius Genk uitgekomen. We zijn blij dat we met deze actie maar liefst 500 gezinnen kunnen helpen.”

Laten afhalen

“We zijn de hogeschool heel dankbaar dat ze hiervoor aan ons hebben gedacht. Ons activiteitencentrum is vandaag ook noodgedwongen gesloten en er is geen bedeling van voedselpakketten. We gaan dit weekend de pakketten klaarmaken en werken momenteel aan een programma om die vanaf maandag te laten afhalen door hulpbehoevende gezinnen”, besluit Jos Spaepen, vrijwilliger van Vincentius Genk.