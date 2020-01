PVDA wil 400 extra betaalbare woningen in Hasselt tegen 2025: “Op een wachtlijst kan je niet wonen” EWH

07 januari 2020

17u23 0 Hasselt PVDA Hasselt heeft een woonplan voorgesteld waarbij de partij in de komende vijf jaar 400 extra woningen wil bouwen voor de Hasselaar. Het plan moet volgens de oppositiepartij een antwoord bieden op het huidige tekort aan betaalbare woningen en de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen.

Momenteel beschikt Hasselt over 5,7 procent sociale woningen, waardoor de stad op de voorlaatste plaats van de dertien Vlaamse centrumsteden staat. Het plan van het huidige stadsbestuur om tegen 2025, in samenwerking met het sociaal verhuurkantoor SVK, 126 extra sociale huurwoningen te bouwen, noemt PVDA Hasselt dan ook weinig ambitieus. “Vanaf 2022 tot het einde van de legislatuur willen we jaarlijks 100 sociale woningen bijbouwen. Tegen 2025 zijn dat in totaal dus 400 extra woningen waarvan één derde sociale woningen, één derde betaalbare woningen en één derde luxe appartementen", zegt lijsttrekker Kim De Witte. “Op die manier krikken we ons percentage wat betreft sociale woningen op naar 9 procent, het gemiddelde van alle centrumsteden.”

Volgens PVDA Hasselt biedt het huidige stadsbestuur slechts halve oplossingen voor het woonprobleem. “De laatste jaren zijn er in Hasselt in plaats van sociale projecten, tal van prestigeprojecten verwezenlijkt", aldus De Witte. “Daar staat tegenover dat het aantal sociale huurwoningen momenteel onvoldoende is en in de komende vijf jaar onvoldoende zal stijgen om tegemoet te komen aan de wachtlijst. Hierdoor moeten jonge gezinnen, alleenstaanden en gepensioneerden die het niet zo breed hebben steeds vaker uitwijken. Op een wachtlijst kan je immers niet wonen.”

Oude brandweerkazerne

Met het woonplan wil de PVDA ook een oplossing bieden voor de leegstand in Hasselt. “De stad draagt de nodige gronden over in erfpacht en blijft op die manier eigenaar”, zegt De Witte. “Zo vordert de stad panden die al langer dan tien jaar leegstaan op voor renovatie en installatie van sociale woningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de oude brandweerkazerne.”

Voor de financiering van het woonplan rekent PVDA op een lening van 40 miljoen euro die op 25 jaar terugbetaald wordt. Daarvoor moeten de huurinkomsten van de 400 woningen circa 2.268.000 euro per jaar bedragen. De partij wil woningen aanbieden die betaalbaar zijn voor alle inkomenscategorieën. Daarbij worden eerst woningen voorzien voor kandidaat-huurders met een inkomensgrens van 1.800. Later wordt de doelgroep steeds uitgebreid naar gezinnen met hogere inkomens.